Filho suspeito de maltratar a mãe até a morte no Sudoeste é solto pela Justiça

DD Darcianne Diogo

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

O homem, de 57 anos, acusado de maltratar a mãe, de 80 anos, até a morte, no Sudoeste, foi solto, nessa sexta-feira (30/7), durante audiência de custódia. Nessa quinta-feira (29/7), policiais da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) deflagraram uma operação e o prenderam em flagrante no apartamento em que ele residia com a genitora.

Na decisão o juiz Nilton Mendes de Aragão Filho, do Núcleo de Audiência de Custódia, afirmou que "apesar de os fatos serem repugnantes e abomináveis, não há indicativo de que ele (acusado) irá se furtar de comparecer aos atos do processo." O acusado não poderá se mudar do Distrito Federal. Ele também está proibido de se ausentar da capital por mais de 30 dias.

Operação

Na noite de quinta-feira, policiais da 3ª DP foram informados pela equipe do hospital particular onde a idosa deu entrada que a vítima havia falecido em decorrência de maus-tratos. "Após recebermos a notícia, saímos em diligências em busca do principal parente ligado à vítima, que era o filho. Conseguimos o localizar no próprio apartamento e o prendemos em flagrante”, detalhou o delegado-adjunto da 3ª DP, Douglas Fernandes.

Os policiais encontraram o imóvel revirado, com muito lixo, papel higiênico usado, fezes, urina no colchão onde a vítima dormia e um cachorro morto. Na residência, ainda foram localizadas munições de calibres .380 e .38, razão pelo qual o indivíduo foi preso em flagrante pela prática dos crimes de maus-tratos com resultado de morte, com pena é de 4 a 12 anos de reclusão, e posse irregular de munição, cuja pena é de 1 a 3 anos de reclusão.