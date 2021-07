VÍDEO: Incêndio atinge área de mata perto de casas em Sobradinho

AI Ana Isabel Mansur

O calor do incêndio, segundo moradores dos condomínios vizinhos, chega a ser sentido nas casas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um incêndio atinge uma área de mata em Sobradinho na tarde desta sexta-feira (30/7). O local faz parte de uma chácara e fica entre os condomínios Morada dos Nobres e Vivendas Serranas, às margens da BR-020.

Nos vídeos enviados ao Correio, é possível ver o fogo muito próximo às casas dos moradores, que relataram à reportagem que fuligens e fumaça densa invadiram as residências. O calor do incêndio, segundo moradores dos condomínios vizinhos, chega a ser sentido nas casas e é possível ver carcarás rondando o local das chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou ao Correio que há viaturas alocadas à região das chamas. A corporação não soube informar a origem do fogo. Moradores contaram que incêndios no local são comuns, mas não nas proporções percebidas na tarde desta sexta (30/7).

Às 15h45, as equipes dos bombeiros no local afirmaram que o fogo foi controlado. A matéria foi atualizada.