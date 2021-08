Agosto começa com 12,5°C; frio deve ficar até fim de setembro, diz meteorologista

SS Samara Schwingel

O mês de agosto começou e as temperaturas seguem baixas durante as madrugadas do Distrito Federal. Neste domingo (1°/8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima foi de 12,5°C, registrada em Planaltina. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 13,5°C. A máxima deve ser de 27°C, temperatura a ser alcançada durante a tarde. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%.

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, o frio não tem mais relação com a frente fria vinda da região Sul e deve continuar até o fim de setembro. "O calor mesmo só volta quando o verão chegar, no final de setembro ou até em outubro. Neste período em que estamos, as madrugadas costumam ser mais frias mesmo", explica.

"A frente fria do Sul já perdeu força, o frio que temos tem muita relação, também, com o tempo seco. A terra absorve o calor do sol durante o dia e, quando a noite chega, esse calor começa a se esvair. Como não temos nuvens para reter essa energia, a temperatura cai rapidamente", esclarece Bahia. Segundo ele, as características deste domingo devem se manter durante a semana.

Tempo seco

O especialista ainda alerta justamente sobre o tempo seco. "O ar está pesado, poluído. Então, é normal sentirmos isso na respiração". Por isso, ele afirma que é preciso que as pessoas se cuidem. Confira dicas para não sofrer com a seca:

— Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

— Procure manter o corpo sempre bem hidratado;

— Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e as 16h;

— Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de se deitar;

— Coloque chapéus e óculos escuros para se proteger do sol;

— Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

— Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

— Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis, cortinas e carpetes;

— Procure não usar vassouras, que levantam o pó por onde passam. Dê preferência a aspiradores ou panos úmidos;

— Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

— Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.