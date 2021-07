Fim de semana começa frio no DF; mínima chegou a 9ºC durante madrugada

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves)

O fim de semana segue com temperaturas baixas no Distrito Federal. Durante a madrugada deste sábado (31/7), a temperatura mínima chegou a 9ºC na Ponte Alta, no Gama. No Plano Piloto, a mínima ficou em torno de 12ºC. A máxima prevista para o dia é de 28°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O meteorologista Mamedes Melo afirma que a sensação térmica não ficou muito abaixo das temperaturas registradas. "Como não houve muito vento, a sensação não tem uma queda significativa em relação à temperatura real", explica. Segundo ele, para a madrugada de domingo (1º/8), a temperatura pode chegar a 6ºC. "Deve ficar em torno de 6°C ou 8°C", conta.

Hoje, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 80% a 30%, sendo 30% o limite considerável saudável. A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina pelo menos cinco vezes ao dia, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e não queimar de lixo e entulho.

Frente fria

Os termômetros já marcaram 4,9ºC na capital do país em 1º de julho, com sensação térmica de 1ºC, a temperatura mais baixa registrada desde 2002, quando o DF começou o monitoramento por estações automáticas. A queda das temperaturas no inverno brasiliense é consequência de uma frente fria vinda do Sul.

O inverno acaba em 22 de setembro. Até lá, é importante que o morador do DF se cuide e evite doenças relacionadas ao frio.

Previna-se

>> Hidrate o corpo ingerindo água ao longo do dia (são 30 ml de água por quilo);

>> Hidrate internamente o nariz, fazendo uso de soro fisiológico cerca de cinco vezes ao dia, em momentos mais críticos;

>> Aqueça-se: utilize casacos e roupas quentes para evitar o vento;

>>Tente, ao máximo, evitar sair em horários muito frios;

>> Manter a higiene das mãos das crianças para evitar o risco de contágio de doenças por meio do contato.