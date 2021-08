CB Correio Braziliense

(crédito: divulgação PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se comoveu com a situação de uma família que se encontrava em situação de vulnerabilidade no Setor Oeste do Gama. Ao serem acionados para atender uma ocorrência de abandono de incapaz na quadra 28, os policiais encontraram os moradores vivendo em condições precárias com o mínimo necessário para sobreviver.

No local, um casal vivia com os dois filhos, um bebê de um ano de idade e uma menina de três anos, em uma casa abandonada, sem energia elétrica e água. De acordo com a PMDF, família dormia em um pano no chão que fazia o papel de colchão.

Percebendo a situação precária, a corporação se sensibilizou e iniciou uma campanha para arrecadar donativos para ajudá-los. Os policiais conseguiram doar várias cestas básicas, roupas e agasalhos para aquecer a família nesses dias frios.

Também foram doados brinquedos para as crianças e um valor de R$ 560 para o casal utilizar com uma pequena reforma no local em que vivem. Todas as viaturas do Setor Oeste do Gama se deslocaram até o endereço para realizar a doação na noite deste domingo (1/8).