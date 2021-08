Fim de semana: 131 motoristas são flagrados alcoolizados

RM Rafaela Martins

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) multou 131 condutores por dirigirem sob a influência de bebida alcoólica durante ações de fiscalização realizadas de sexta-feira (30/7) a domingo (1/8). As ações ocorreram no Lago Norte, Lago Sul, Planaltina, Samambaia, Sobradinho e Sudoeste.

Além disso, foram flagrados dezessete motoristas inabilitados, onze com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e oito por conduzir veículos com escapamento irregular. Um homem foi levado à delegacia por apresentar concentração de álcool considerada crime.

Ainda foram registradas outras 56 infrações por motivos diversos. As equipes do Detran-DF recolheram 49 veículos ao depósito.

Relembre

No fim de semana passado, 240 motoristas foram flagrados pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) por embriaguez ao volante. Com intensa fiscalização nas rodovias e policiamento realizado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) do BPTran, de 23 a 25 de Julho, foram aplicados, nas regiões administrativas de Ceilândia, Sobradinho e Taguatinga, 445 autos de infração no total.

Além disso, durante a realização das abordagens nos pontos de bloqueio, dois homens foram detidos. Um deles estava com uma quantidade considerável de droga e dinheiro e acabou preso pela prática do crime de tráfico.

O outro foi detido pelo crime de falsa identidade após tentar se livrar da fiscalização de trânsito. Ele se passou por um Policial Militar e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que tinha a foto de um PM fardado. No entanto, o documento pertencia a seu pai.

*Com informações do Detran-DF e PMDF