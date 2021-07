Detran-DF autua 74 motoristas alcoolizados entre sexta e domingo

PM Pedro Marra

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 74 motoristas por dirigirem alcoolizados entre a última sexta-feira (2/7) e domingo (4/7). No total, os agentes abordaram 303 condutores durante operações de fiscalização de trânsito realizadas em diversos pontos da capital federal.

As operações ocorreram em Santa Maria, Planaltina, Sudoeste, Gama, Lago Norte, Asa Norte, Noroeste e Taguatinga, onde os agentes do Detran intensificaram a fiscalização nas vias LJ-2 e LJ-1, da QNL.

A fiscalização também flagrou seis condutores inabilitados, 12 por dirigirem veículo com o escapamento irregular, 11 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e 52 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 56 veículos ao depósito.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículos sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa é falta gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Com informações do Detran-DF