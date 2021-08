CM Cibele Moreira

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Há 48 dias sem chuva no Distrito Federal, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andrea Ramos afirma que o clima seco deve se intensificar ao longo dos próximos dias. Para esta terça-feira (3/8), a umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 30%.

De acordo com o Inmet, não há previsão de precipitações até o fim de semana no Distrito Federal. Com isso, o ar tende a ficar mais seco no período mais quente do dia. A temperatura máxima para hoje pode chegar a 26°C.

A mínima registrada nas primeiras horas do dia foi 9°C, na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 11°C no início da manhã.

Com a umidade baixa, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Entre as recomendações dos órgãos de saúde e da Defesa Civil, está a ingestão de mais água ao longo do dia, além de alimentos leves no período mais quente. Para a pele, hidratantes são uma opção.