Quatro regiões do DF ficam sem energia nesta terça-feira

(crédito: Matthew Henry/Unsplash)

As regiões de Planaltina, Vicente Pires, Samambaia e Plano Piloto passarão por manutenção na rede elétrica nesta terça-feira (3/8). A Neoenergia vai realizar nestas cidades serviços de poda de árvores, extensão de rede, implantação de poste e levantamento de curva do relê.

O desligamento programado visa a segurança dos trabalhadores e moradores nesses locais. Dessa maneira, a companhia energética terá que interromper o fornecimento de luz.

Samambaia vai receber novo poste,por isso, será interrompido o fornecimento de energia das 8h40 às 13h30 na área comercial do conjunto F e nas residências dos conjuntos 20 e 21 da QR 412.

No horário das 14h às 17h, o Palácio do Jaburu ficará sem luz, por causada manutenção da rede no local.

Em Vicente Pires, o desligamento ocorrerá nas chácaras 112, 129, 199, 200, 235, 275, 307, 308, 319 e 321, das 8h40 às 16h30. Nesses pontos serão realizados os serviços de extensão de rede elétrica.

No Núcleo Rural Pipiripau, em Planaltina, o corte de luz começa às 8h40 e segue até as 14h30, nas chácaras 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 28 a 33, 35 a 37, 39, 41, 42, 44 a 51 e 62 a 68. Esse desligamento vai atingir também o posto de saúde, o posto policial e a unidade da Emater.

A Neoenergia informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.