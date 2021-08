Polícia investiga morte de trabalhador da construção civil em Sobradinho II

CM Cibele Moreira

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de um trabalhador da construção civil que foi eletrocutado durante a jornada de trabalho nesta segunda-feira (2/8). A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) tomou conhecimento do caso e iniciou a perícia para entender o que aconteceu.

Durante as diligências, houve a confirmação de que o jovem de 26 anos prestava serviços como auxiliar de pedreiro na construção de um edifício de 4 pavimentos, na Vila Rabelo em Sobradinho II. Para realizar o reboco da fachada principal do prédio, um andaime foi montado a poucos centímetros de uma rede de alta tensão, energizada com 10.000 Wats.

Segundo relatos de testemunhas, uma das ferramentas do trabalhador tocou nos cabos de alta tensão enquanto o jovem recolhia os equipamentos para o intervalo de almoço. Com a carga de descarga elétrica, ele morreu logo em seguida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava sem vida quando a corporação chegou ao local.

De acordo com a investigação policial, a montagem do andaime foi feita de forma inadequada por estar praticamente encostado na rede de alta tensão. Toda a obra está sendo realizada de forma clandestina e sem atender às exigências técnicas da construção civil, o que contribuiu para a morte por eletroplessão do jovem.

Os laudos periciais devem ficar prontos em um prazo de sete dias. Se comprovada a culpa, o construtor e o dono de prédio podem responder criminalmente pela morte do trabalhador.