Pedreiro morre após sofrer descarga elétrica, em Sobradinho

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para socorrer um pedreiro que sofreu uma descarga elétrica na manhã desta segunda-feira (2/8). O acidente aconteceu na Vila Rabelo, em Sobradinho. Apesar dos esforços, o homem não sobreviveu.

O rapaz, identificado como Joaquim, de 27 anos, era um pedreiro autônomo, e realizava um trabalho de reboco na área externa de uma residência sobre um andaime quando encostou na rede elétrica. De acordo com o CBMDF, as equipes que chegaram no local, o encontraram sem sinais vitais. Durante 25 minutos, os bombeiros militares fizeram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas Joaquim não sobreviveu.

Segundo a corporação, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF), e a Polícia Civil (PCDF) foi acionada. Para a ocorrência, foram empregadas três viaturas e 13 militares, incluindo o resgate aéreo com equipe médica.

Queda de marquise

Na semana passada, o CBMDF atendeu uma ocorrência de queda de marquise em uma obra em área privada, em São Sebastião. Um trabalhador foi atingido pela queda e teve o óbito confirmado no local. O óbito foi confirmado no local e os bombeiros fizeram a retirada do corpo.