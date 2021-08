Ameaçada com uma faca pelo marido, grávida vive terror em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

Homem também quebrou o vaso sanitário e pia do banheiro - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher passou momentos de terror, na tarde dessa terça-feira (3/8), após ser vítima de violência doméstica por parte do companheiro. Os policiais militares foram acionados após receberem uma denúncia anônima informando que um homem estava agredindo a esposa, na QNP 17, no P Norte, em Ceilândia.

Ao chegarem na residência, os policiais conseguiram fazer com que a mulher, grávida de 6 meses, saísse da casa. “Depois que a vítima deixou o imóvel, o autor quebrou toda a casa e nos ameaçou com uma faca, dizendo que quem entrasse, iria matar”, detalhou o aspirante Rodrigues Rocha, do 10º Batalhão da PMDF.

Fotos registradas pelos PMs mostram a destruição que o agressor deixou no imóvel. Ele quebrou os vidros do carro, um Gol branco, o vaso sanitário e a pia, rasgou o sofá, derrubou televisão e outros eletrônicos ao chão e depredou janelas. Aos policiais, a vítima relatou que tinha sido agredida outras vezes pelo companheiro e que ele fazia uso de remédios controlados. “Percebemos que ele estava com fala desconexa. Estava totalmente descontrolado”, completou o aspirante.

Após negociações, o homem saiu da casa, foi preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Ceilândia.