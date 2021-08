CM Cibele Moreira

(crédito: Ed Alves/ CB / DA Press)

Os brasilienses podem separar as garrafinhas de água para esta quarta-feira (4/8), pois o estado de atenção para a baixa umidade relativa do ar continua no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade deve variar entre 85% e 25% hoje.

Na tarde de ontem (3/8), a Defesa Civil emitiu um alerta para os cuidados com a saúde devido ao tempo seco. O Inmet registrou a mínima de 23% nas estações meteorológicas do Gama e de Águas Emendadas, em Planaltina.

A temperatura máxima para esta quarta-feira (4/8) pode chegar a 27°C. A mínima registrada foi de 10°C, na região do Gama. Essa característica de manhãs frias e tardes mais amenas com o ar mais seco, comum no inverno brasiliense, deve se estender até o fim do mês de agosto.

Com a baixa umidade, a recomendação é que aumente a ingestão de água, principalmente no período mais quente do dia. Umidificar o ar com bacias de água ou toalhas molhadas também são algumas dicas para amenizar o clima seco.

Confira a orientação para cada nível de medição:



Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

Ingerir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

Observar as recomendações do estado de atenção;

Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência