Professores da rede pública podem se inscrever em curso do Detran

CB Correio Braziliense

(crédito: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

Professores e coordenadores da rede pública da capital poderão se inscrever para a capacitação em Mobilidade e Trânsito até o dia 18 deste mês. O curso é a distância e é oferecido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN) em parceria com a Secretaria de Educação (SEE).

As aulas começarão no dia 26, na Plataforma EaD do Detran. O curso tem certificação emitida pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape) e a carga horária é de 120 horas.

Inscrição

Os profissionais interessados devem acessar o site da Eape e ir ao menu “Sigeape/inscrições e certificados”. Professores da educação infantil vão receber kit de jogos e aos professores do primeiro ao quinto ano, será disponibilizado livro do professor e do estudante.

Detran na Rede Pública



O curso faz parte do programa Detran nas Escolas. Além de capacitar os educadores de magistério, o projeto vai distribuir material de apoio didático com a temática “Mobilidade e Trânsito” para os profissionais e estudantes da área da educação básica e nas modalidades de educação especial, educação profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para os professores da educação infantil, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA, o curso é disponível semestralmente. O programa Detran nas Escolas também disponibiliza campanhas e ações educativas nas instituições e regionais de ensino.



Com informações da Agência Brasília