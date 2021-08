CNH Social: Detran oferece mais 10 turmas do curso técnico

CB Correio Braziliense

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu 10 novas turmas do curso teórico de formação de condutor para beneficiários do Programa Habilitação Social na categoria Estudante, com aulas em agosto. Em julho, 80 estudantes tinham sido beneficiados com 4 turmas.

No mês de agosto, 200 estudantes farão parte das 10 turmas disponíveis, sendo três em cada turno: matutino, vespertino e noturno, e uma turma intensiva com aulas aos sábados e domingos durante o dia inteiro.

O diretor-geral do Detran, Zélio Maia, frisou a importância desse projeto para os jovens, em vários pontos de vista, como no financeiro e no da responsabilidade com a vida no trânsito. “Vocês não estão aqui só para conhecer as regras de trânsito, mas para aprender a compartilhar as vias com segurança. E tudo isso de forma gratuita, utilizando a verba de multas, que também possuem cunho educativo àqueles condutores que ignoram todas as campanhas educativas e insistem em não cumprir as normas de segurança”, destacou.

Após a conclusão do curso, os alunos estarão aptos para realizar a prova teórica e, se aprovados, estarão liberados para realizar as aulas práticas de direção veicular nos Centros de Formação de Condutores credenciados pelo Detran.

As atividades vão ocorrer na Escola Pública de Trânsito, localizada na 906 Sul, com início às 8h15 (turmas do matutino), às 13h30 (turmas do vespertino) e às 18h (turmas do noturno).

Com duração de duas semanas, as aulas serão realizadas conforme calendário abaixo: