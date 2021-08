PCDF procura por três criminosos acusados de crimes violentos; veja fotos

DD Darcianne Diogo

A PCDF divulgou as fotos dos autores acusados de crimes violentos - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por três criminosos perigosos e acusados de crimes violentos cometidos na capital. Marcos Vinícius Sousa Santos, mais conhecido como “Nil”; Valdemir de Jesus, o “Vavá”; e Milton Alves de Moura, o “Miltão” tiveram as fotos divulgadas pela própria corporação nessa quarta-feira (4/8) na tentativa de ajudar na captura.

Na manhã de terça-feira (3/8), a 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) deflagrou uma operação para cumprir dois mandados de prisão preventiva contra Marcos e Valdemir. Marcos é procurado por tentativa de homicídio. Segundo o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva, em 10 de julho, o acusado efetuou seis disparos de arma de fogo contra um homem no Sol Nascente. “Ele faz parte de uma gangue rival, que já matou dois comparsas da vítima, que também é de gangue”, afirmou.

Valdemia, o “Vavá”, é acusado de matar Erick da Silva Bezerra, também no Sol Nascente. O crime ocorreu na noite de 17 de julho e, de acordo com a apuração policial, foi motivado por ciúmes, “A vítima estava se relacionando com a ex-companheira do autor”, completou o delegado.

Por último, Milton teve a imagem divulgada pela PCDF, pois encontra-se foragido depois de tirar a vida de um homem, no Paranoá. Investigações apontam que ele é suspeito de cometer outros homicídios na região. As denúncias podem ser feitas pelo número 197, da Polícia Civil. A corporação garante o sigilo.