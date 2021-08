Homem é morto com tiro na cabeça em Sobradinho 2

LP Luana Patriolino

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 23 anos morreu próximo ao Terminal Rodoviário de Sobradinho 2, nesta segunda-feira (2/8), após levar um tiro na cabeça. O crime aconteceu por volta das 10h59. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para o local, mas, ao chegar, a equipe constatou uma intensa hemorragia na cabeça e ausência de sinais vitais.

As polícias Militar e Civil foram chamadas. Segundo informações de testemunhas, dois homens realizaram o disparo e fugiram para as proximidades. Até agora, ninguém foi preso e não se sabe a motivação do crime.

Ao Correio, o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), Laercio Carvalho, que investiga o caso, afirmou que as equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estão em diligências para elucidar o crime. “Estamos exatamente neste momento investigando esse homicídio. As equipes todas estão na rua e acredito que, nas próximas horas, teremos informações mais precisas a respeito da autoria dessa morte”, ressaltou.