Cães farejadores encontram mais de 8kg de cocaína em carro, no DF

DD Darcianne Diogo

Cães farejadores encontraram mais de 8kg de drogas - (crédito: PRF/Divulgação)

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (4/8), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrado transportando mais de 8kg de pasta base de cocaína. O suspeito desobedeceu as ordens da polícia, mas foi abordado na BR-060, no Recanto das Emas.



Segundo a PRF, a equipe desconfiou do motorista, que dirigia um Fiat Strada, pois o condutor estava em alta velocidade. O homem tentou entrar no estacionamento do Outlet Premium, momento em que os policiais se aproximaram e perceberam que o suspeito estava nervoso. À equipe, ele disse que estava apertado e precisava urinar e, por isso, desobedeceu a ordem de parada.

Durante a revista, os policiais encontraram com ele duas pequenas porções de cocaína, mas levaram o carro até o canil da PRF. Os cães farejadores encontraram quase 9kg de pasta base e cloridrato de cocaína na carroceria do veículo. As substâncias foram avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. O suspeito alegou que receberia R$ 1 mil para transportar o automóvel de Alexânia (GO) até o Gama. Preso, ele foi encaminhado à Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF (Cord).

Outro caso

Nessa quarta-feira, policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) apreenderam cerca de 3kg de maconha também no Recanto das Emas. A equipe recebeu uma denúncia informando que um barraco abandonado na Quadra 406 estaria sendo utilizado como ponto de drogas.



Os policiais levaram o cão farejador ao endereço e o cachorro logo encontrou um tablete de maconha dentro de um fogão. Em seguida, mais três barras foram encontradas dentro de um colchão. O material foi apreendido e levado à 27ª Delegacia de Polícia da região administrativa.