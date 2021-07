Águas Claras: jovem é preso pela sétima vez, com munições e drogas

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF )

Um homem de 19 anos foi preso por porte ilegal de munições e drogas, por volta das 19h30, desta sexta-feira (30/7), no Areal, em Águas Claras. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), é a sétima vez que o jovem é preso na capital federal. Agora, ele foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para registro do flagrante.

Das outras vezes, o criminoso havia sido preso por de tráfico de drogas, receptação culposa, uso e porte de substância entorpecente, porte ilegal de arma de fogo, roubo a transeunte e ameaça de bomba.

A prisão foi feita pela equipe de Gtop 37 Alfha. Durante policiamento nas proximidades de um mercado atacadista do local, os PMs abordaram o jovem por considerarem sua atitude suspeita. Na abordagem, encontraram e apreenderam 44 munições calibre 45, 50 gramas de crack, duas facas e uma balança de precisão.

Ceilândia

Também durante essa sexta-feira, outro homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas, por volta das 20h, em Ceilândia. Ele foi encontrado após os policiais do patrulhamento do 10º BPM serem informados, por transeuntes, sobre um homem armado nas proximidades.

Com as características do suspeito, os policiais intensificaram o policiamento na área e localizaram o homem. Ele tentou fugir e entrou em sua residência, local em que foi abordado pela equipe. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, no interior da casa, havia duas balanças de precisão, um caderno de anotação do tráfico, papelotes, além de cinco dolinhas de cocaína e uma porção de maconha.

O homem foi conduzido à 15ª DP e o material ficou apreendido.