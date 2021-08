Bombeiro do Rio é preso no MT suspeito de pilotar helicóptero com cocaína

CB Correio Braziliense

Helicóptero caiu no domingo (1°/8), na região de Poconé -

Apontado como o piloto do helicóptero com 280 kg de cocaína que caiu no domingo (1º/8), na zona rural de Poconé, distante 104 km de Cuiabá, um homem foi preso depois de ser encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (4/8). Segundo a Polícia Civil mato-grossense, o suspeito é terceiro sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A aeronave está em nome de um papiloscopista do Distrito Federal.

O homem, 45 anos, foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros próximo dos destroços da aeronave, sujo e debilitado, numa área de incêndio florestal. A princípio, suspeitou-se que ele teria colocado fogo na área.

Aos bombeiros que atuavam no incêndio, ele alegou ter ido ao local buscar peças do veículo. Durante o resgate, deu versões contraditórias e tentou corromper os socorristas em troca de sua liberação.

Reviravolta



Levado para a delegacia de Poconé, o homem foi interrogado e preso por suspeita de ter provocado o incêndio e por corrupção ativa. Porém, no trajeto para o presídio, houve uma reviravolta no caso. “Era por volta das 21h quando os policiais de Poconé estavam chegando com o suspeito no presídio de Chapada do Guimarães. Recebemos a notícia da expedição do mandado de prisão, relacionado às investigações da apreensão do entorpecente que estava no helicóptero que o suspeito pilotava”, informou o delegado Maurício Pereira Maciel, da Polícia Civil de Poconé.

Com informações da Polícia Civil do Mato Grosso.