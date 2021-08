DD Darcianne Diogo

O DF registrou 665 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal notificou, até as 17h dessa quinta-feira (5/8), 12 mortes causadas pelo novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o número de casos chegou ao total de 453.192, com 665 novos registros nas últimas 24 horas.

Do total de pessoas infectadas, 436.598 se recuperaram da doença, o equivalente a 96,3%, de acordo com o balanço da pasta. Em relação aos óbitos, 9.689 pessoas perderam a vida para a covid-19 desde o começo da pandemia.

O boletim da SES-DF traz, ainda, o quantitativo de pessoas que morreram, mas residiam em outros estados. Das 9.689 mortes de pacientes internados em hospitais do DF, 833 moravam em outros lugares do país, sendo 716 só em Goiás.

Entre as regiões administrativas com o maior número de casos de covid-19, Ceilândia continua a ocupar o primeiro lugar, com 49.888 infecções. Em seguida, aparece o Plano Piloto, com 44.371 casos e, na terceira posição, está Taguatinga, com 35.761.

Variante Delta



O número de casos da variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia — no Distrito Federal subiu para 75 nesta quinta-feira (5/8). No início da semana, o número de confirmações era de 57. A atualização foi passada pelo secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, em coletiva no Palácio Buriti.

Segundo ele, não houve atualização no número de mortes pela variante. Ou seja, duas pessoas morreram por causa da cepa. “Teremos, na terça-feira que vem, o resultado do sequenciamento genético de mais 95 ou 100 amostras”, disse. O secretário afirmou que, dos 109 casos investigados no início da semana, 18 foram confirmados, 23 descartados e ainda há 68 casos sob investigação.