Variante Delta: número de casos confirmados sobe para 75 no DF

SS Samara Schwingel

A taxa de transmissão o coronavírus no DF está em 1,02 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O número de casos da variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia — no Distrito Federal subiu para 75 nesta quinta-feira (5/8). No início da semana, o número de confirmações era de 57. A atualização foi passada pelo secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, em coletiva no Palácio Buriti.

Segundo ele, não houve atualização no número de mortes pela variante. Ou seja, duas pessoas morreram por causa da cepa. “Teremos, na terça-feira que vem, o resultado do sequenciamento genético de mais 95 ou 100 amostras”, disse. O secretário afirmou que, dos 109 casos investigados no início da semana, 18 foram confirmados, 23 descartados e ainda há 68 casos sob investigação.

A taxa de transmissão da covid-19 no DF está em 1,02 e o secretário acredita que o aumento da taxa pode ter relação com a variante. Apesar disso, ele informou que o aumento era esperado devido ao mês de férias.

Em relação ao surto no Hospital de Apoio, Osnei afirmou que 48,7% dos 61 pacientes tiveram perda de olfato; 41% registraram tosse e outros 41%, perda de paladar, além de outros sintomas. “Estamos em um período do término do prazo de quarentena. Algumas pessoas estão saindo da recuperação”, informou.

O Distrito Federal aplicou a primeira dose (D1) em 44.645 pessoas; 7.421, receberam o reforço (D2); e 150, a dose única, da Janssen, nessa quarta-feira (4/8). No total, 48,66% da população da capital está imunizada com a D1, o que representa 1.432.454 brasilienses. Quanto à D2, 570.466 (20,42%) pessoas estão vacinadas. Outras 52.818 tomaram a dose única.