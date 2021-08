Justiça

Homem que matou amigo e carbonizou corpo é condenado a 15 anos de prisão no DF Crime aconteceu em novembro de 2018, no assentamento Grito da Terra, em São Sebastião. Leonam de Jesus espancou Valton Gonçalves de Macedo com golpes de enxada e martelo. Depois, ateou fogo ao corpo da vítima