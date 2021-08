CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/SEI BA)

As Agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 323 oportunidades de emprego abertas para esta sexta-feira (6/8). Para se candidatar a qualquer uma das vagas disponíveis, basta ir a uma das 14 unidades em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para esta sexta-feira, há 75 vagas de vendedor, cobrador de transporte coletivo e promotor de vendas. Nas duas últimas categorias, existem vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os salários para esses profissionais podem ser conferidos nas agências.

A procura no setor de vendas continua: são disponibilizadas 30 vagas para promotor de vendas. Essas não exigem experiência, mas é preciso ter o ensino fundamental completo. Para isso, o contratado receberá R$ 1.350 e benefícios. Há, também, 20 oportunidades para vendedores pracistas, e não é preciso comprovar experiência profissional. A escolaridade é ensino médio completo e remuneração de R$ 1.100, mais benefícios.

Para os interessados em trabalhar como cobrador de ônibus e que têm ensino médio completo, as agências disponibilizam vagas com salário de R$ 1.401,85, mais benefícios. O número de vagas pode ser conferido nas unidades.

Com salários acima de R$ 2 mil, há postos de trabalho para pessoas com experiência como acabador de mármore e granito, açougueiro, caldeireiro de manutenção, confeiteiro, encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, montador de máquinas, serralheiro de alumínio e soldador.

Como faço para me candidatar ?

As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.