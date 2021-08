Procurando emprego? Agências do Trabalhador têm 328 vagas abertas

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Com 328 vagas de emprego abertas, as agências do Trabalhador do Distrito Federal estão disponibilizando oportunidades para 55 profissões nesta quarta-feira (4/7). As remunerações oferecidas são pagas por hora ou por mês.

Há quatro vagas disponíveis para mecânico de automóveis e para profissionais que atuam em caminhões a diesel. Duas são para manutenção de máquina industrial e uma para eletricista de veículos automotores. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 3 mil, mais benefícios.

São oferecidas vagas para alinhador de direção (2), auxiliar de mecânico de automóveis (2), funileiro de veículos (3), montador de veículos (1) e supervisor de manutenção de veículos de passeio (1). Os salários podem ser conferidos em uma das Agências do Trabalhador.

Outras vagas

As profissões que estão com mais vagas na unidades das agências são: empregado doméstico (50), vendedor pracista (31), promotor de vendas (30), cobrador de transportes coletivos (25), açougueiro (17), pedreiro (16), carpinteiro (15), operador de máquina de dobrar chapas (15), caldeireiro de manutenção (10), montador de máquinas (10) e operador de telemarketing (10). Os salários são entre R$ 1,1 mil e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Os interessados em alguma dessas vagas podem ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.