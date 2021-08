CM Cibele Moreira

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem, 26 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (5/8) em um apartamento na QE 1 do Lúcio Costa, no Guará. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a suspeita é que a namorada do rapaz o tenha atingido com uma faca.

Os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente doméstico, em que a vítima estaria com hemorragia. Ao chegar no local, a equipe encontrou a porta do apartamento aberta e um homem caído no chão com muito sangue, aparentemente sem vida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência por volta das 21h e constatou o óbito de Maurício Moreira. Aos policiais, a mulher, que se identificou como namorada da vítima, informou que deu uma facada na vitima após ele ter tentado agredi-la também com uma faca.

Ela foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para prestar esclarecimentos, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de Homicídio Simples. A Polícia Civil investiga o caso.