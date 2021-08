Ato com presença de Bolsonaro interdita Esplanada neste domingo (8/8)

CB Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) participará da motociata com apoiadores na Esplanada dos Ministérios -

O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) participará, no próximo domingo (8/8), de uma motociata com apoiadores na Esplanada dos Ministérios. Por isso, parte da via será fechada no dia. Toda a área ficará inacessível a veículos de quatro rodas a partir das 6h. O passeio está previsto para ter início às 9h.

Conforme divulgado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), para motocicletas não credenciadas, o local de concentração irá se estender desde o Palácio do Planalto até o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), próximo à via N1. O acesso ao ponto será pela Via L4. No caso de motocicletas credenciadas, a concentração será desde a Praça dos Três Poderes até a frente do Itamaraty. O acesso será pela via S1.

Motociata

Há duas semanas, o presidente fez um passeio de moto por regiões próximas ao centro da capital federal. Na manhã do dia 24/7, Bolsonaro conversou, sem máscara, e tirou fotos com apoiadores na Estrutural e também em quadras residenciais da Asa Norte. Ele ainda fez uma parada na Catedral. Já de volta ao Alvorada, o presidente esteve acompanhado de seguranças e, em parte do passeio, pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, pivô da mais recente crise envolvendo ameaças às eleições.



*Com informações da PMDF