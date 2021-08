DS Danielle Souza*

(crédito: CNA)

Nesta sexta-feira (06/8), às 10h , a 1º Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília reabre para o segundo último final de semana de exposições. O evento tem entrada franca e ocorre no Parque de Exposições de Planaltina (DF). Além de produtos feitos a partir da uva, o visitante encontrará um salão de flores, estandes de artesanatos, workshop e uma praça de alimentação. Hoje, às 19h, será escolhida a Rainha da Uva 2021.

No espaço Empório da Uva, os visitantes podem comprar vinhos fabricados em diferentes regiões do país, inclusive dois dois artesanais produzidos no Distrito Federal, além de participar de degustações. Lá também estão à venda derivados da uva, queijos e frios. A Associação Brasileira de Sommeliers do DF possui espaço no evento, que tem como objetivo expor o potencial da capital na produção de uvas e vinhos e na criação de roteiros turísticos voltados para o setor. A produção de uva da região já ultrapassa 270 toneladas ao ano.

A 1º Feira da Uva e do Vinho de Brasília é organizada pela Associação Cresce DF, com apoio da Emater-DF, das secretarias de Agricultura e de Turismo, da Administração Regional de Planaltina e da Superintendência Federal de Agricultura (SFA). De acordo com os organizadores, o uso da máscara é obrigatório, além do respeito ao distanciamento social. Também há aferição de temperatura na entrada. A programação vai de hoje até domingo (8/8), de 10h às 22h, no Parque de Exposições de Planaltina (DF).



*Com informações da Agência Brasília