Homem é indiciado por abusar de adolescente na feira de Samambaia

DD Darcianne Diogo

Um homem, de 43 anos, foi indiciado pelo crime de exploração sexual contra um adolescente. Segundo as investigações conduzidas pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), o autor, que é motorista de transporte por aplicativo, teria abusado de um menor de idade no estacionamento da Feira Permanente de Samambaia, na QN 202.

A investigação começou em abril e constatou que o suspeito teria oferecido dinheiro ao adolescente e, em seguida, o abusado. “Durante o ato sexual, o autor chegou a mostrar, no próprio celular, vídeos pornográficos para a vítima. Na oportunidade, o adolescente pegou o aparelho no intuito de comprovar que havia sido coagido a realizar as práticas sexuais”, detalhou o delegado-adjunto da 26ª DP, Rodrigo Carbone.

O adolescente teria gritado por socorro e correu entre os carros estacionados na feira. Após a intervenção policial, a investigação foi realizada com a oitiva de testemunhas e a realização de perícias criminais, que demonstraram a presença de material biológico (saliva e sêmen) nas vestes íntimas do adolescente, comprovando-se os atos sexuais praticados. Além disso, perícia informática realizada no celular do autor comprovou a existência de vídeos pornográficos, corroborando a versão apresentada inicialmente pela vítima.

O homem foi indiciado pela prática do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. As investigações seguem no sentido de verificar outras vítimas, assim como identificar aliciadores que frequentam o local e fomentam a prática de exploração sexual.