Em festa clandestina, PM apreende armas; organizador é multado em R$ 20 mil

Festa clandestina no Núcleo Rural Rajadinha na noite deste sábado (7/8). - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do DF Legal interditaram um evento com centenas de pessoas no Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina. De acordo com a PM, a festa clandestina foi denunciada, e equipes do 14º e 20º Batalhão — de Planaltina e Paranoá, respectivamente — foram até o local com o apoio de uma equipe de fiscalização do Governo do Distrito Federal, nesse sábado (8/8). Secretaria multou organizador em R$ 20 mil.

No local, as equipes constataram que as medidas de segurança sanitárias previstas no Decreto Distrital nº 41.913/2021 não eram respeitadas. Após abordagens aos participantes da festa, os militares encontraram uma pistola 9mm e 25 munições com um homem. Ele avisou à polícia que mais uma arma estaria no carro de um outro suspeito. Após vistoria, as forças de segurança encontraram a segunda pistola 9mm, com 12 munições.

De acordo com a polícia, os responsáveis pelas armas foram levados à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

*Com informações da PMDF