PM prende dois homens acusados de estupro e furto na Asa Norte

CB Correio Braziliense

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada deste sábado (31/7), dois homens acusados de estupro e furto em residência na Asa Norte, bairro central da capital federal. O caso ocorreu por volta das 3h30, após três mulheres acionarem a polícia.



Segundo os militares, uma equipe realizava o patrulhamento na área quando foi abordada por três mulheres que solicitaram ajuda. Elas informaram que uma delas acabara de sofrer um estupro e ter a casa furtada pelos mesmos autores.

Após terem conhecimento das características dos envolvidos no caso e do carro utilizado para fuga, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram capturar os possíveis agressores. Com eles foram encontrados os objetos furtados.

Eles foram levados à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) onde foram autuados por estupro, furto e desacato.