Veja as feiras para comprar de produtores rurais do DF em agosto

RM Rafaela Martins

São oportunidades de comprar diretamente dos produtores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 13/6/09)

Produtores rurais do Distrito Federal comercializam mercadorias em feiras espalhadas pela capital. Hortaliças, frutas, legumes, doces, temperos, queijos, alimentos orgânicos, plantas, artesanato e uma infinidade de outros produtos, podem ser comprados em feiras rurais durante o mês de agosto.

Só neste ano, três novos pontos foram criados: feiras do Produtor de Vargem Bonita, do Condomínio Alto da Boa Vista (Sobradinho) e do Sudoeste, a ser inaugurada no próximo sábado (14/8). Parada desde fevereiro devido à pandemia, a Feira Rural no Parque da Cidade voltou às atividades. Ela funciona duas vezes ao mês, aos domingos.

Localizada na DF-140, região administrativa do Jardim Botânico, a Feira de Multiprodutos do Barreiros foi criada em 2020 e é uma das apostas dos produtores da região de São Sebastião, que vendem hortaliças orgânicas, frutas, mel, licores, flores, alimentos agroindustriais e carnes defumadas.

Em todas essas feiras é possível encontrar grande variedade de alimentos e produtos de qualidade por fabricantes rurais do DF, assistidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater). Todos os espaços são de acesso livre e cumprem as medidas preventivas contra a covid-19, como o distanciamento social e o uso de máscaras.

Confira o funcionamento da feiras durante este mês:

Feira Rural no Parque

Dias 8 e 22 (domingos), das 8h às 14h, na Praça Jatobá / Estacionamento 13 do Parque da Cidade (próximo à administração do parque)

Feira Rural no Sudoeste

Sábados, a partir do dia 14, das 8h às 13h30, na SQSW 301/302, em frente ao Parque Bosque do Sudoeste

Feira Rural no CABV (Sobradinho)

Terças-feiras (dias 10, 17, 24 e 31 deste mês), das 17h às 21h, na área multiuso do Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho

Feira Rural do Produtor da Vargem Bonita

Sábados (dias 14, 21 e 28), das 7h às 15h, em frente ao comércio local, ao lado da quadra de futebol.

Feira Rural de Multiprodutos do Barreiros

Sextas-feiras (dias 13, 20 e 27), das 16h às 21h, na DF-140, Km 11, Núcleo Rural Barreiros.



*Com informações da Emater