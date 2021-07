Ibaneis entrega Feira Permanente de Taguatinga após revitalização

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, na manhã deste sábado (31/7), a Feira Permanente de da M Norte, em Taguatinga. O local passou por revitalização. As obras, realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), incluíram um novo alambrado de cercamento, a revisão da parte elétrica, a revitalização dos banheiros, uma nova pintura e também placas de comunicação visual.

Segundo Ibaneis, o investimento foi de R$ 300 mil. "É uma reivindicação de mais de 20 anos. A feira da M Norte estava totalmente deteriorada. Fizemos os projetos através da Novacap e colocamos os recursos da secretaria", disse. Durante a solenidade, o governador anunciou a construção de uma creche no setor M Norte.

"Também atendemos outra reivindicação da população. A região da M Norte não tem nenhuma creche. Mas nós estamos concluindo o orçamento e vamos fazer uma creche para que a população seja completamente atendida", completou o chefe do Executivo local.

A feira é a quarta revitalizada pelo GDF na atual gestão. "Não sei se vai dar tempo de revitalizar as 31 (feiras) em um mandato, mas o projeto que vai ficar, seja para mim ou para qualquer outro que dê sequência ao governo, é que nós tenhamos as 31 feiras do DF totalmente reformuladas", disse Ibaneis.