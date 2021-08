Vídeo: Com arma, policial federal aborda jovem negro no estacionamento de supermercado

RM Rafaela Martins

(crédito: Reprodução: Arquivo pessoal)

Um jovem negro, identificado como Emerson Adriano Nunes Castro, 22 anos, foi abordado por um homem armado, que se identificou como policial Rodrigues, na manhã de sábado (7/8), em um supermercado na Asa Norte. Parte da ação foi gravada por testemunhas que estavam no local. À paisana, o homem que aparece de roupa preta no vídeo, estava com arma na cintura.

O suposto policial acusou o rapaz de estar ameaçando e incomodando clientes do estabelecimento. O jovem negou. Emerson diz que veio de Fortaleza (CE) para Brasília recentemente e costuma ir com a esposa grávida, também de 22 anos, ao estacionamento do supermercado, para pedir ajuda.

O rapaz contou que havia oferecido ajuda para carregar as compras de uma cliente, que negou o serviço. Ele alegou que saiu de perto e Rodrigues passou a encará-lo. Desta forma, ele encarou de volta. “Sou cearense, não sou daqui não. Moro ali dentro do cerrado e não tenho nem água. Ele disse, bota a mão na parede, bota a mão na cabeça aí homem”,falou o rapaz abalado.

Após a chegada de testemunhas, o homem devolveu os documentos e a carteira do rapaz, e o liberou. "Emerson, se não tem nada, 'tá' tudo certo. Para alguém que precisa da sua ajuda, a pessoa te pede. Tá jóia? Agora, eu vou conferir seu documento. Você falou que trabalha na padaria, ótimo. Eu moro lá do seu lado. Aí a gente pega, e depois vai conversar", diz Rodrigues na gravação.

Emerson Adriano, chorou durante a ação. O jovem declarou que se sentiu discriminado por ser preto e tatuado. “Eu não tenho cara de bandido não, moço. Só porque sou preto e tatuado? Eu posso continuar ajudando o pessoal aqui, porque eu preciso”, falou Emerson no vídeo.

Confira na íntegra:

A testemunha que filmou o ocorrido, preferiu não se identificar pois está com medo. "Entrei no mercado para fazer compras e o policial ficou me encarando. Caminhei até o carro, e fui em direção ao Lago Norte na saída do eixinho (EPTT) para a EPPN (DF 09). Avistei um policial fardado que fez sinal para que eu parasse. Neste momento diminuí a velocidade, mas não parei totalmente o carro. Em fração de segundos, o homem fardado, atingiu o vidro da frente e da lateral do carro com socos", descreveu.

Esclarecimento

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima registrou boletim de ocorrência, e o caso segue sob investigação. Confira a nota na íntegra:

“Um homem de 22 anos informou que estava no estacionamento de um supermercado oferecendo ajuda para colocar as compras nos carros para os clientes do supermercado. Após ter oferecido ajuda a uma mulher que não aceitou, afirmou que um homem teria vindo em sua direção e efetuado uma abordagem, olhando sua mochila e conferindo sua documentação. O homem falou que ele estaria intimidando os clientes e por isso não deveria ficar ali. O comunicante nega ter sido agredido fisicamente ou verbalmente pelo referido homem. O homem que efetuou a abordagem trata-se de um Policial Federal. Em relação ao fato de abordagem por policiais à paisana, o trabalho investigativo é exercido em várias oportunidades de forma velada. Além disso, os policiais estão sempre de prontidão atentos para questões de segurança pública, estado ou não em serviço, razão pela qual o policial nessa abordagem estava realizando seu trabalho e garantindo segurança de uma possível vítima”.

Ao registrar ocorrência, a PCDF verificou que havia um Mandado de Prisão pendente por tráfico de drogas em desfavor da vítima, o qual foi cumprido. O Correio tentou entrar em contato com Emerson, mas até o momento da publicação, não obteve resposta.