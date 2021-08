Semana começa com 338 vagas de empregos nas Agências do Trabalhador

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão disponibilizando 338 vagas de emprego nesta segunda-feira (9/8). O destaque do dia é para o profissional de mecânica de caminhão, com salário de R$ 3 mil, mais benefícios.

Para o setor de construção civil, nas unidades das agências há 35 oportunidades para trabalhadores do ramo. São ofertadas 20 vagas para pedreiro e 15 para operador de máquina de dobrar chapas. As remunerações para a profissão de pedreiro variam entre R$ 1.100 e R$ 1.804, mais benefícios. Não é preciso experiência, assim como nas oportunidades destinadas a operadores, aos quais é oferecido salário de R$1,5 mil, mais benefícios.

Exigindo apenas ensino fundamental completo, existem 50 vagas disponíveis para empregado(a) doméstico(a) nos serviços gerais. O salário é de R$ 1.120, mais benefícios.

Já para pessoas com deficiência, há dez vagas disponíveis de telemarketing, com salário de R$ 1.150 mais benefícios. Não é exigido experiência na área, mas é preciso ter ensino médio completo.

O que faço para me candidatar?

As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.