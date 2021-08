Covid-19: Ibaneis espera vacinar pessoas de 18 anos na próxima semana

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), espera começar a vacinar contra a covid-19 as pessoas com 18 e 19 anos na próxima semana. A expectativa do emedebista se baseia nas últimas remessas de vacinas recebidas pelo DF.

"Se continuar a receber doses com a frequência atual será na próxima semana”, disse Ibaneis ao Correio nesta segunda-feira (9/8).

Também nesta segunda, o governador anunciou que vai abrir a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 20 anos ou mais a partir de quinta-feira (12/8). A informação foi divulgada via redes sociais do emedebista.

Segundo ele, a ampliação será possível a partir da chegada de seringas para aplicação dos imunizantes. Nesta terça-feira (10/8), o DF começa a imunizar pessoas de 25 anos ou mais.

A vacinação ocorrerá sem agendamento. Os locais de atendimento devem ser divulgados pela Secretaria de Saúde em breve. O DF recebeu, durante o último fim de semana, 214,7 mil vacinas das quais 178.330 serão destinadas para a primeira aplicação.