Ibaneis anuncia vacinação para pessoas de 20 anos ou mais a partir de quinta

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que vai abrir a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 20 anos ou mais a partir de quinta-feira (12/8). A informação foi divulgada pelas redes sociais do emedebista nesta segunda-feira (9/8) e confirmada pelo governador ao Correio.

Segundo ele, a ampliação será possível a partir da chegada de seringas para aplicação dos imunizantes. Nesta terça-feira (10/8), o DF começa a imunizar pessoas de 25 anos ou mais.

A vacinação ocorrerá sem agendamento. Os locais de atendimento devem ser divulgados pela Secretaria de Saúde em breve. O DF recebeu, durante o último fim de semana, 214,7 mil vacinas das quais 178.330 serão destinadas para a primeira aplicação.

Também durante o fim de semana, a capital federal atingiu 50% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose. A intenção do Executivo local é vacinar todos os adultos com mais de 18 anos até o fim de agosto.

Solidariedade

Na rede social, Ibaneis Rocha também fez um pedido à população. "Na hora de se vacinarem, levem doação de alimento. Vamos aproveitar esse momento para ajudar quem está precisando! #SolidariedadeSalva", postou o governador em sua conta no Twitter.