SR Samantha Rannya*

Ariella está saudável e disponível para adoção - (crédito: Clube do Gato )

Neste sábado (7/8), a ONG Clube do Gato divulgou um caso que chamou a atenção no DF. A gata Ariella foi resgatada após passar quase duas semanas morando em um supermercado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O pedido de resgate veio de uma ONG de São Paulo que tem uma parceria com a rede de hipermercados. Segundo a coordenadora da ONG Cecília Prado, 36 anos, o pedido de ajuda ocorreu em abril deste ano e assim que recebeu o contato foi até o local fazer uma visita para identificar onde poderia colocar a armadilha.

“Instruímos para que no dia da captura eles não dessem comida a ela. Agendamos o dia da captura para um momento em que o supermercado estivesse vazio, ele fechou às 22h e às 22h30 a gente colocou a armadilha”, contou Cecília.

Para conseguir capturar Ariella, a coordenadora conta que colocou comida no fundo da armadilha e assim que ela entrou, a ONG conseguiu capturá-la. “Inicialmente nós não sabíamos o sexo, mas quando a gente olhou notamos que era fêmea, porque estava com a barriga muito grande e pensamos até que ela pudesse estar grávida”, explicou. A gata foi levada a um veterinário para realizar alguns exames e encaminhada para um lar temporário. Cecília explica que a história da gata demorou para ser divulgada porque ela estava com suspeita de prenhes. “Queríamos ver o temperamento e porque ela estava com fungo, que demora 30 dias para tratar com itraconazol”, disse.

Durante sua estadia no supermercado, a gata Ariella se alimentava muito bem. Os responsáveis pelo estabelecimento informaram à ONG que a gata costumava rasgar os sacos de ração e de leite, além de dormir nas caminhas que ficavam na seção para os animais. “Eles contaram para nós que ela furava os sacos e escalava as prateleiras, gato ama subir em local mais alto então o que digo é que ela vivia em um paraíso felino e estamos em busca de um adotante que dê a ela uma vida tão boa quanto a que ela levava lá no supermercado”, completou Cecília Prado.

A organização não divulgou o nome ou endereço do supermercado a pedido do estabelecimento para evitar que vire um possível ponto de abandono. Os interessados em adotar Ariella devem entrar em contato com a ONG Clube do Gato pelo site ou pelas redes sociais.

