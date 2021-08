Covid-19: DF vacina nesta terça jovens de 25 anos; confira os locais

SS Samara Schwingel AM Ana Maria da Silva

A costureira Lara Araújo de Moraes, 25 anos, espera se imunizar hoje. "Estou ansiosa para me vacinar" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A partir das 8h desta terça-feira (10/8), o Distrito Federal vai começar a vacinar pessoas de 25 anos ou mais contra a covid-19. A ampliação foi possível após a chegada de 214,7 mil doses de vacinas durante o fim de semana, das quais 178,3 mil foram destinadas para esse público.

O atendimento será feito em 80 pontos, que funcionam das 8h às 17h — ou das 9h às 17h, no caso de drive-thrus. Haverá, ainda, atendimento noturno, das 18h às 22h, na Praça dos Cristais e na unidade básica de saúde (UBS) 7 de Ceilândia. (veja abaixo onde se vacinar). Não é necessário agendamento.

Para quem tem 20 anos ou mais, a imunização terá início na quinta-feira. Nesse ritmo, a expectativa do Executivo local é avançar para os 18 e 19 anos na próxima semana. Para o governador Ibaneis Rocha (MDB), a previsão de vacinar pessoas de 18 anos ou mais é baseada nas últimas entregas de imunizantes feitas pelo governo federal.

“Se continuarmos a receber doses com a frequência atual, será na próxima semana (a vacinação de 18 e 19 anos)”, informou o chefe do Executivo local ao Correio. Ontem, o DF recebeu mais 153 mil doses, que serão utilizadas para vacinar o público de 20 anos. A remessa tem 53 mil vacinas que fazem parte da entrega regular do Ministério da Saúde e 100 mil que são a última remessa das 290 mil doses extras prometidas à capital federal.

Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, o DF espera que o ministério entregue hoje novas seringas para a aplicação das vacinas contra o novo coronavírus. “Só não iniciaremos a imunização desse grupo (20 anos) amanhã (hoje) porque a remessa que chegou é de vacinas da Pfizer, que precisam de uma seringa específica. E elas só chegam na quarta-feira”, explicou durante a coletiva o Palácio do Buriti.

O avanço da campanha de imunização contra a covid-19 no DF anima os moradores. A costureira Lara Araújo de Moraes, 25 anos, planeja se vacinar hoje. Ela conta que adiou os sonhos até ser imunizada. “No início deste ano, fui infectada e fiquei mais receosa de sair, de me infectar novamente. Eu tive tosse seca, coriza, dor no peito, um pouco e falta de ar, perdi olfato e paladar. Até hoje não me recuperei totalmente. Então, estou ansiosa para me vacinar”, conta.

A vacina é também um sopro de esperança para a estudante de odontologia Isabela Souza de Lima, 20. “Agora, estou vendo um andamento bom da imunização para nossa faixa etária”, ressalta. Apesar da felicidade em ser imunizada, Isabela garante que manterá os cuidados necessários. A estudante recorda que foi infectada pela covid-19 no início da pandemia e, apesar de ter reações moderadas, deseja evitar ser reinfectada. “Eu senti mais ausência de sabor e cheiro e cansaço. Agora, é continuar como está, nesse novo normal, tentando manter todos os cuidados necessários”, pontua.

Nesta terça, além de atender pessoas de 25 anos ou mais, a Secretaria de Saúde aplica a segunda dose em pessoas que precisam do reforço. Também não é necessário agendamento, basta comparecer a um ponto de atendimento no dia marcado no cartão de vacinação com um documento de identidade e aguardar o atendimento.

Onde se vacinar



Horários:

Pedestres: 8h às 17h

Drive-thrus: 9h às 17h

Noturno: 18h às 22h



O que levar

Documento de identificação para comprovar a idade



Pontos de vacinação



Águas Claras

Unieuro (1ª dose) — Drive-thru

Asa Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Asa Sul

Estacionamento 13 do Parque da Cidade (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Brazlândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Candangolândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Ceilândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 7 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 10 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 11 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 12 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 16 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 17 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

Cruzeiro

UBS 1 (1ª e 2ª doses)— Pedestre

Estrutural

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre

Fercal

Administração Regional da Fercal (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Gama

Sesi (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 4 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Guará

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Itapoã

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Jardim Botânico

Centro de Prática Sustentáveis do Jardim Botânico (1ª e 2ª dose) — Drive-thru

Lago Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Shopping Iguatemi (1ª e 2ª dose) — Drive-thru

Varjão

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestres

Lago Sul

Associação Médica de Brasília (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Núcleo Bandeirante

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Paranoá

Quadra ao lado da Administração Regional (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Planaltina

Centro Olímpico de Planaltina (1ª dose e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

Recanto das Emas

Espaço CEU das Artes (1ª e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª dose) — Pedestre

UBS 3 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

Riacho Fundo 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Riacho Fundo 2

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Samambaia

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 11 (1ª dose) — Pedestre

UBS 12 (2ª dose) — Pedestre



Santa Maria

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 do Jardins Mangueiral (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

Sobradinho 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Sobradinho 2

Regional de Ensino (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

Taguatinga

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 3 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

Vicente Pires

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

Vila Planalto

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

*Outros cinco pontos atenderão exclusivamente jovens de 12 a 17 anos portadores de comorbidades que fizeram agendamento.

Mais de 70 casos da variante Delta no DF

Até o momento, o Distrito Federal tem 75 casos confirmados de infecção pela variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia. Desses pacientes, 21 são de pessoas residentes em Planaltina, o que torna a região com a maior concentração de notificações da nova cepa no DF.

Nesta terça-feira (10/8), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) deve lançar o resultado de um novo sequenciamento genético. A Secretaria de Saúde aguarda esses exames para saber se há mais casos da variante ou não.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, além dos pacientes de Planaltina, a pasta monitora outros nove em Ceilândia, sete em Santa Maria, nove no Plano Piloto, três em Samambaia, três no Sudoeste /Octogonal, dois em Taguatinga, dois em Águas Claras, dois no Cruzeiro, dois no Gama, dois no Guará, e um nas regiões do Lago Norte, Lago Sul, Sobradinho, Sobradinho 2 e Brazlândia.

Segundo o gestor, todos os casos são de transmissão comunitária e contabilizam os servidores do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), que estão em observação pela pasta. A idade dos infectados varia de seis a 83 anos. Duas mortes causadas pela Delta foram registradas. Outros dois pacientes infectados morreram, mas por causa de outras doenças.

Taxa de transmissão

Entre domingo e segunda-feira, o DF registrou 594 novos casos e 18 óbitos — o maior número para um único dia desde 16 de julho, quando 21 óbitos foram notificados. A média móvel de mortes, feita a partir da divisão por sete da soma dos óbitos de uma semana, cresceu 27,6% desde 26 de julho, 14 dias atrás, e alcançou 13,8. É o maior resultado desde 17 de julho.

Em relação aos casos da doença, a média móvel chegou a 587,4 — o que representa diminuição de 9,6% na comparação com duas semanas atrás.

No total, 455.682 infecções e 9.741 mortes foram notificadas no DF desde o início da pandemia. A taxa de transmissão da doença registrou uma queda pela primeira vez nos últimos cinco dias, mas continua acima de 1, em 1,04.

Segundo o GDF, o índice não é o único que baseia as decisões de restrições ou flexibilizações do governo. Além disso, as médias e a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) são itens observados. Por isso, por enquanto, o Executivo local não anunciou nenhum tipo de medida restritiva.

Na rede pública, o índice de ocupação é de 58,33%, considerando que das 197 unidades, 98 estão ocupadas, 29 bloqueadas e 70 livres. Na rede privada, a taxa é de 74,24%, sendo que dos 267 leitos, 147 estão com pacientes, 53 vagos e 67 bloqueados. Já em relação às médias, com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 587,4 — valor 9,6% menor que o registrado há 14 dias. Já a mediana de casos chegou a 13,8, o que indica uma alta de 27,6%, quando comparado com duas semanas atrás.

Avanço da vacinação



Veja quantas doses foram aplicadas nas últimas três semanas da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF:

19 a 25 de junho

D1: 152.745

D2: 59.415

DU: 7.520

26 de junho a 1ª de agosto

D1: 46.874

D2: 60.561

DU: 984

2 a 8 de agosto

D1: 93.850

D2: 26.098

DU: 753

Ampliações de público-alvo

23 de junho: 37 anos ou mais

29 de junho: 35 anos ou mais

29 de junho: 30 anos ou mais

10 de agosto: 25 anos ou mais

12 de agosto: 20 anos ou mais