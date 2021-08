Covid-19: Tem 25 ou mais? Saiba onde se vacinar a partir desta terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, nesta segunda-feira (9/8), os locais de vacinação da primeira dose (D1) contra a covid-19 para pessoas com 25 anos ou mais. A imunização do grupo começa nesta terça (10/8).

Serão 80 locais, divididos entre atendimento para pedestres, drive-thru e as duas modalidades. O drive-thru da Praça dos Cristais, no Cruzeiro, e a Unidade Básica de Saúde (UBS) 7 de Ceilândia, para pedestres, vão oferecer vacinação durante o período noturno.

Em Ceilândia, o ponto atenderá das 8h às 22h e no Cruzeiro, a imunização será entre 18h e 22h. Os demais locais vão vacinar o público com 25 anos ou mais das 8h às 17h.

A secretaria vai disponibilizar seis pontos no formato drive-thru e dois com atendimento misto. O restante dos locais terá atendimento somente para pedestres.

A abertura da imunização para o público foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na sexta-feira (6/8). Nesta segunda (9/8), o mandatário declarou que pessoas com 20 anos ou mais devem começar a se vacinar na quinta (12/8).

Confira os postos de vacinação para a D1 de brasilienses com 25 anos ou mais a partir de terça (10/8):