Carro colide com poste na L4 Sul e mulher fica presa nas ferragens

Colisão de carro com poste na manhã desta terça-feira (10/8). A condutora ficou presa nas ferragens após a acidente. - (crédito: Reprodução/ CBMDF)

Um carro colidiu com um poste na manhã desta terça-feira (10/8). O acidente ocorreu na via L4 Sul, próximo ao acesso ao Eixo Monumental. O veículo, um GM Ônix branco, era conduzido por uma mulher que ficou presa nas ferragens após a colisão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a condutora foi retirada do carro e apresentava fortes dores na coluna e um corte na mão direita. No entanto, ela estava consciente e orientada. A motorista do veículo foi atendida e encaminhada para o Hospital de Base de Brasília.