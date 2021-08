Idoso tem parada cardíaca em ônibus e morre em São Sebastião

CB Correio Braziliense

Bombeiros usaram três viaturas e 15 militares durante o socorro, além da aeronave do Resgate Aéreo - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um senhor de 65 anos, identificado apenas como Ilizeu, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu, no Terminal Rodoviário de São Sebastião, na tarde desta segunda-feira (9/8).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado ao local e encontrou o homem já desacordado. A corporação chegou a socorrer Ilizeu e tentou reanimá-lo por 47 minutos, mas o óbito foi declarado pela médica do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

Os bombeiros usaram três viaturas e 15 militares durante o socorro, além da aeronave do Resgate Aéreo da corporação, que também contava com tripulantes da equipe do Samu.

Testemunhas relataram ao CBMDF que Ilizeu parecia estar dormindo e foi o único passageiro a não descer do ônibus, quando o veículo chegou ao terminal. O motorista e o cobrador tentaram acordá-lo e, sem sucesso, chamaram os bombeiros.

A Polícia Civil do DF foi acionada ao local em decorrência da morte.