Procurando emprego? Agências do trabalhador têm 234 vagas nesta terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 234 vagas de empregos nesta terça-feira (10/8). Há oportunidades para diversos profissionais, com ou sem exigência experiência profissional anterior.

Para profissionais que trabalham em almoxarifado, auxiliar de mecânico, estofador de móveis, lavador de carros, pedreiro e vendedor pracista há vagas a partir de R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Existem vagas para profissionais sem escolaridade, entre essas as de alinhador de direção, carpinteiro, diarista, marceneiro, mecânico, mecânico eletricista, operador de retroescavadeira e pedreiro. Os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 3 mil mais benefícios. Porém, para algumas dessas oportunidades é necessária a comprovação de experiência na área.

Para o nível superior, as agências oferecem vagas para professores de línguas estrangeiras modernas. Esses profissionais devem ser formados em pedagogia, mas não precisam comprovar que já trabalham na área. O salário é de R$ 20 por hora trabalhada.

Vale destacar que as unidades das Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E as vagas de emprego também podem ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.