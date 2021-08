CB Correio Braziliense

(crédito: Polícia Civil )

A Polícia Civil do Distrito Federal fechou mais uma banca de apostas no jogo do bicho em Vicente Pires. O espaço, que funcionava em um bar na Rua 5, foi alvo da nova fase da Operação Jogo Duro. Uma mulher, 53 anos, apontada como responsável pelo recebimento das apostas, foi presa.

Em depoimento na delegacia, a acusada confessou a prática ilícita e disse que atuava na localidade há cerca de oito meses. Segundo ela, recebia, em média, R$ 100 de pagamento diário decorrente da porcentagem de 10% a 20% das apostas realizadas.

Durante a ação, foram apreendidos uma impressora utilizada para o jogo, uma máquina de cartão de crédito, diversos comprovantes das apostas realizadas e a quantia de R$ 774,60, em espécie. A mulher foi autuada pela contravenção penal de exploração de jogo do bicho e, se condenada, pode pegar de quatro meses a um ano de prisão.

Outras atuações

Em 27 de julho, agentes da 38ª Delegacia de Polícia desmontaram uma banca de apostas no jogo do bicho na Feira do Produtor de Vicente Pires. Uma mulher, 57 anos, foi presa em flagrante por suspeita de ser responsável pela exploração desse tipo de atividade. A acusada confessou o crime. As apostas eram feitas diariamente, das 8h30 às 17h. Pelo trabalho ilegal, ela recebia uma comissão de 5% em cima do valor das vendas de cartelas.



No fim de junho, a polícia fechou uma casa de jogos clandestina na Rua 10 de Vicente Pires. Na ocasião, uma mulher, 28 anos, foi autuada em flagrante. O local funcionava como bar para despistar a atenção da polícia. Além das apostas no jogo do bicho, a suspeita promovia ainda rodadas de bingo no estabelecimento.

Em abril, uma mulher, 31 anos, considerada responsável por um negócio de jogo do bicho na Rua 8 de Vicente Pires foi detida pela contravenção penal. Ela confessou a atividade e afirmou que o ponto de apostas pertencia o pai dela. Ele tinha morrido havia cerca de um ano e ela assumiu o negócio seis meses depois, ficando com 15% do valor das vendas de cartelas. Ela foi liberada após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo.