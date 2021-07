Polícia desmonta banca de apostas no jogo do bicho em Vicente Pires

LP Luana Patriolino

Itens apreendidos com a suspeita - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal desmontou uma banca de apostas no jogo do bicho na Feira do Produtor de Vicente Pires, nesta terça-feira (27/7). Durante a ação, uma mulher de 57 anos foi autuada em flagrante, por suspeita de ser responsável pela exploração desse tipo de atividade, prática considerada contravenção penal — infração de baixa gravidade.

Durante depoimento, a mulher confessou a prática e disse que atuava com a atividade na região há cerca de um ano. As apostas eram feitas diariamente, das 8h30 às 17h. Pelo trabalho ilegal, ela recebia uma comissão de 5% em cima do valor das vendas de cartelas.

A polícia apreendeu os bilhetes de aposta, a máquina usada para cadastro dos jogo, cadernos com anotações e R$ 1,1 mil em espécie. A suspeita foi liberada após se comprometer a comparecer à Justiça quando intimada. A condenação prevista para quem pratica esse tipo de atividade vai de quatro meses a um ano de prisão.

A ação ocorreu no âmbito da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), para combater a exploração do jogo ilegal na região administrativa.

Outras prisões

No fim de junho, a polícia fechou uma casa de jogos clandestina na Rua 10 de Vicente Pires. Na ocasião, uma mulher de 28 anos foi autuada em flagrante. O local funcionava como bar, para despistar a atenção da polícia. A suspeita fazia apostas no jogo do bicho, segundo os investigadores, e promovia rodadas de bingo no estabelecimento.

Em abril, uma mulher de 31 anos, considerada responsável por um negócio de jogo do bicho na Rua 8 de Vicente Pires, foi detida pela contravenção penal. Ela confessou a atividade e confessou que o ponto de apostas pertencia o pai dela. Ele tinha morrido havia cerca de um ano e ela assumiu o negócio seis meses depois, ficando com 15% do valor das vendas de cartelas. Ela foi liberada após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo.