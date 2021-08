CLDF: Situação do Iges-DF será debatida nesta quinta (12/8)

DS Danielle Souza*

Nesta quinta-feira (12/8), a sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) vai ser transformada em uma Comissão Geral para debater a situação e os problemas do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). O requerimento que propõe o debate, assinado por vários deputados, foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira (10/8).

O debate ocorrerá no plenário da Câmara, com a participação do diretor presidente do Iges-DF, Gilberto Magalhães Occhi, e sua diretoria, a partir das 15h. O acordo para a realização do debate foi feito na terça-feira passada (04/8), durante a votação de um projeto do Executivo, que abriu crédito suplementar ao Orçamento no valor de R$ 107,5 milhões

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) é um serviço social autônomo (SSA) criado pela Lei nº 6.270/19 para ampliar o modelo do Instituto Hospital de Base (IHBDF).

