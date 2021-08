Corpo de Bombeiros combate incêndio na Reserva Biológica do Guará

AM Ana Maria da Silva

O fogo começou por volta de 10h20 e os bombeiros conseguiram contê-lo às 11h15 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) apagou um incêndio, às 11h desta quinta-feira (12/8), na Reserva Biológica do Guará, próximo às casas do Lúcio Costa. As chamas tiveram início por volta das 10h20, e moradores da região ajudaram no combate até a chegada dos militares da corporação no local.

O servidor público João do Nascimento Junior, 52 anos, mora no local há 18 anos e diz que o incêndio foi criminoso. “Eu acredito que deve ter sido duas pessoas que estavam andando em uma bicicleta velha. Logo depois que eles saíram o fogo começou com bastante intensidade. Todo ano é isso. Essa reserva deveria ser cercada, ter apoio do governo, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que é quem administra”, ressalta.

De acordo com o morador, um incêndio parecido aconteceu há cerca de quinze dias. “Foi dessa mesma forma. É algo criminoso, porque como é que pega fogo assim né? Todo ano é a mesma coisa, o bombeiro vem, dá esse apoio, mas queima tudo, suja tudo”, diz.

João foi um dos moradores que ajudou no combate ao fogo. “Eu que apaguei uma parte porque senão a grama já começa a pegar fogo, igual ano passado. Eu não estava aqui e o fogo acabou com um pé de abacate daqui”, recorda. “Isso aqui é uma reserva, tem um lago com patinhos. Todos sofrem, os moradores, os animais”, diz.

Os militares chegaram a solicitar reforço no local, mas, às 11h15, conseguiram acabar com as chamas. Cerca de três militares atuaram no combate.