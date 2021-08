CM Cibele Moreira

No Parque da Cidade, a vacinação pode ser feita por drive thru - (crédito: Cibele Moreira)

No Parque da Cidade, o fluxo de veículos que chegam para receber a dose da vacina contra covid-19 aumentou ao longo da manhã. Por volta das 11h, a fila dava voltas dentro do estacionamento 13 e seguia ao longo da via principal do parque, com uma estimativa de mais de 500 carros à espera.

A expectativa do coordenador do ponto do Parque da Cidade, Eduardo Clark, é vacinar 1.200 pessoas neste primeiro dia de vacinação para o público de 20 anos ou mais. Até o momento, foram aplicadas mais de 450 doses no local.

Apesar da longa fila, o ponto por drive thru disponibilizou quatro baias para atender à demanda. Três estão exclusivamente aplicando D1 e uma com a aplicação da D1 e D2.