AM Ana Maria da Silva

Na UBS 13, da Asa Norte, a fila tinha mais de 500 pessoas na manhã desta quinta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O início da vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 20 anos, na manhã desta quinta-feira (12/8), foi marcado por longas filas no Distrito Federal. Em busca da primeira dose, algumas pessoas chegaram aos postos durante a madrugada. A aplicação começou às 8h para pedestres e inicia às 9h no modelo drive-thru.

Por volta de 8h40, a fila na Unidade Básica de Saúde (UBS) 13, da Asa Norte, contava com cerca de 500 pessoas. A ampliação foi possível após a chegada de 26,1 mil doses de vacinas nesta quarta-feira (11/8), além do recebimento de seringas para a aplicação dos imunizantes. Dentre os brasilienses que aguardavam para receber a primeira dose, estava a estudante universitária Isadora Alencar Barbosa, 24 anos.

Ela conta que chegou por volta de 6h30 no posto. “Já tinha umas cem pessoas na fila”, diz. Moradora da Asa Norte, ela explica que optou em ir na UBS por morar perto. “Vim cedinho, pensei que fosse estar cheio e trouxe um banco pra poder sentar e aguardar”, conta. Agora, Isadora diz que aguarda pela volta da rotina. “Minha expectativa está super alta. Vou continuar tomando os cuidados, esperar mais pessoas vacinarem. Mas o que a gente quer é voltar ao normal, poder voltar a abraçar as pessoas.

Além de atender pessoas de 20 anos ou mais, a Secretaria de Saúde aplica a segunda dose em pessoas que precisam do reforço nesta quinta-feira (12/8). Também não é necessário agendamento, basta comparecer a um ponto de atendimento no dia marcado no cartão de vacinação com um documento de identidade e aguardar o atendimento.

Ampliação da campanha

Ao todo, o DF vacinou 1.616.685 pessoas, sendo que desse total, 669.944 estão com o esquema vacinal completo — o que representa, respectivamente 54,72% e 21,95% da população brasiliense. E o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pretende ampliar a campanha para o público a partir de 18 anos na próxima semana.

“A gente espera, com a próxima remessa (de vacinas), que deve chegar no fim de semana, vacinar a população acima de 18 anos, para que a gente tenha toda a população adulta vacinada no Distrito Federal, pelo menos, com a primeira dose”, ressaltou o chefe do Executivo local, nessa quarta-feira (11/8), durante inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Paranoá Parque.

Postos de vacinação

A secretaria de saúde divulgou a lista de postos atualizada nesta quarta-feira-feira (11/8). O atendimento será feito em 57 pontos, que funcionam das 8h às 17h — ou das 9h às 17h, no caso de drive-thrus. Haverá, ainda, atendimento noturno, das 18h às 22h, na Praça dos Cristais e na unidade básica de saúde (UBS) 7 de Ceilândia. (veja abaixo onde se vacinar). Não é necessário agendamento.

Onde se vacinar

Horários

Pedestres: 8h às 17h

Drive-thrus: 9h às 17h

Noturnos: 18h às 22h*

O que levar

Documento de identificação para comprovar a idade

Pontos de vacinação

Águas Claras

Unieuro (1ª dose) — Drive-thru



Asa Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Asa Sul

Estacionamento 13 do Parque da Cidade (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Brazlândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Candangolândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Ceilândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 7 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 10 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 11 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 12 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 16 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 17 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

Cruzeiro

UBS 1 (1ª e 2ª doses)— Pedestre

Estrutural

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre

Fercal

Administração Regional da Fercal (2ª dose) — Pedestre



Gama

Sesi (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 4 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Guará

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Itapoã

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Jardim Botânico

Centro de Prática Sustentáveis do Jardim Botânico (1ª e 2ª dose) — Drive-thru



Lago Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 1 do Varjão (1ª e 2ª doses) — Pedestres

Shopping Iguatemi (1ª e 2ª dose) — Drive-thru

Lago Sul

Associação Médica de Brasília (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Núcleo Bandeirante

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Paranoá

Quadra ao lado da administração regional (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Planaltina

Centro Olímpico de Planaltina (1ª dose e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

Recanto das Emas

Espaço CEU das Artes (1ª e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre

UBS 3 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

Riacho Fundo 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Riacho Fundo 2

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Samambaia

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

UBS 11 (1ª dose) — Pedestre

UBS 12 (2ª dose) — Pedestre

Santa Maria

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 do Jardins Mangueiral (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

Sobradinho 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Sobradinho 2

Regional de Ensino (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

Taguatinga

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 3 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

Vicente Pires

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

Vila Planalto

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre