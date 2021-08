CM Cibele Moreira

(crédito: DER)

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal e uma motocicleta gerou um longo congestionamento na Estrada Parque Indústria e Abastecimento Sul (Epia Sul), na tarde desta quinta-feira (12/8). Duas faixas foram bloqueadas na altura da Novacap, sentido Plano Piloto.

Os motoristas que seguiam pela Epia em frente ao ParkShopping enfrentaram um trânsito pesado e, por ser horário de pico, o fluxo ficou mais pesado, com congestionamento e tempo de espera até chegar no ponto do acidente de aproximadamente uma hora.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender essa ocorrência. De acordo com a corporação, o motociclista foi atendido no local e encaminhado para o Hospital de Base com escoriações pelo corpo.

Segundo informações da Polícia Militar, a viatura da corporação reduziu para parar no semáforo, mas o condutor da moto, que vinha logo atrás, não conseguiu parar e atingiu a traseira do veículo. As duas faixas que estavam interditadas em razão do acidente foram liberadas para o fluxo de veículos às 18h.